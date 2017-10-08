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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберт Просинечки: сделаем всё, чтобы после игры с Германией чувствовали себя хорошо
Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного этапа ЧМ-2018 против команды Германии (8 октября).
"Много говорить не хочу. Германия – одна из лучших команд мира. Постараемся показать себя с положительной стороны, чтобы сопернику было трудно. Они, естественно, фавориты во всех матчах, и завтрашний не исключение. У нас была трудная игра с Чехией (1:2). В составе есть травмированные. В течение дня определюсь, кто будет играть. Сделаем всё, чтобы после игры чувствовали себя хорошо.
Если вспомним бакинский матч, то там немцам было трудно. Выйдем с уважением к сопернику, но команда не боится. Норвегия, может, тоже не верила в крупное поражение, но шесть мячей пропустила. Надеюсь, они не смогут так легко играть", — цитирует тренера Аzerisport.
"Много говорить не хочу. Германия – одна из лучших команд мира. Постараемся показать себя с положительной стороны, чтобы сопернику было трудно. Они, естественно, фавориты во всех матчах, и завтрашний не исключение. У нас была трудная игра с Чехией (1:2). В составе есть травмированные. В течение дня определюсь, кто будет играть. Сделаем всё, чтобы после игры чувствовали себя хорошо.
Если вспомним бакинский матч, то там немцам было трудно. Выйдем с уважением к сопернику, но команда не боится. Норвегия, может, тоже не верила в крупное поражение, но шесть мячей пропустила. Надеюсь, они не смогут так легко играть", — цитирует тренера Аzerisport.
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