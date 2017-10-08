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Роберт Левандовски установил новый рекорд по голам в европейском отборе ЧМ

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски забил 16-й мяч в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, отличившись в игре с Черногорией.

Это позволило ему установить новый рекорд по числу голов в европейском отборе чемпионата мира.
Теги: Левандовски Сборная Польши
Сегодня, 21:19
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