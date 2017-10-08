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Хулен Лопетеги: уверен, что Аргентина попадет на чемпионат мира

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уверен, что Аргентина попадет в финальную стадию чемпионата мира-2018.

"Уверен, что Аргентина с Месси попадет на чемпионат мира. У меня в этом нет сомнений", - цитирует Лопетеги AS.
Теги: Лопетеги Сборная Аргентины
Сегодня, 21:27
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