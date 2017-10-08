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Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни получил травму колена в матче квалификации ЧМ-2018 с Боснией и Герцеговиной (4:3), сообщает Sky Sports.

Федерация футбола Бельгии сообщила, что игрок "Манчестер Юнайтед" повредил связки колена и выбыл на две недели.

Таким образом, хавбек не сможет принять участия в матче АПЛ против «Ливерпуля».
Теги: Феллайни Манчестер Юнайтед Сборная Бельгии
Сегодня, 21:44
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