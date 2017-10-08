Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем

Feeling better everyday #QP10 ??? A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Oct 8, 2017 at 9:23am PDT

Форвард "Спартака" Квинси Промес восстанавливается после травмы икроножной мышцы."Чувствую себя лучше с каждым днем", - написал Промес.25-летний голландец не выходил на поле после повреждения, полученной в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0).