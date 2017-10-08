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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем
Форвард "Спартака" Квинси Промес восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
"Чувствую себя лучше с каждым днем", - написал Промес.
25-летний голландец не выходил на поле после повреждения, полученной в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0).
"Чувствую себя лучше с каждым днем", - написал Промес.
25-летний голландец не выходил на поле после повреждения, полученной в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0).
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