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Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем

Форвард "Спартака" Квинси Промес восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

"Чувствую себя лучше с каждым днем", - написал Промес.

25-летний голландец не выходил на поле после повреждения, полученной в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0).

Feeling better everyday #QP10 ???

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 22:10
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№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
съебись отсюда


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, и ладненько, эликсир спартаковского душевного благополучия. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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