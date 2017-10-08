Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Златко Далич: очень уважаем сборную Украины, а особенно - ее главного тренера

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Украины.

"Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно — ее главного тренера. Но мы верим в свою команду и своих футболистов. Я изучил соперника как мог за эти два дня, и всю полученную информацию озвучил своим подопечным", - цитирует Далича dynamo.kiev.ua.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Украины
Вчера, 23:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.