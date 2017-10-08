Де Брюйне чаще всех ассистирует в АПЛ среди игроков, которые провели 50 и более матчей

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне лидирует в чемпионате Англии по среднему показателю голевых передач за матч.Среди игроков, которые провели в чемпионате Англии 50 и более мячей, 26-летний бельгиец лидирует с показателем 0,44 за матч.[media=https://twitter.com/brfootball/status/916683697243459584/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ffootball%2F1056331893.html]