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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Де Брюйне чаще всех ассистирует в АПЛ среди игроков, которые провели 50 и более матчей
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне лидирует в чемпионате Англии по среднему показателю голевых передач за матч.
Среди игроков, которые провели в чемпионате Англии 50 и более мячей, 26-летний бельгиец лидирует с показателем 0,44 за матч.
[media=https://twitter.com/brfootball/status/916683697243459584/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ffootball%2F1056331893.html]
Среди игроков, которые провели в чемпионате Англии 50 и более мячей, 26-летний бельгиец лидирует с показателем 0,44 за матч.
[media=https://twitter.com/brfootball/status/916683697243459584/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ffootball%2F1056331893.html]
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