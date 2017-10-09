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Мацей Рыбус: привет, Россия

Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2018.

Игрок "Локомотива" на своей странице в твиттере выложил фото из раздевалки команды.

"Привет, Россия", - написал игрок под фото.

[media=https://twitter.com/maciej31rybus/status/917117042431614976/photo/1]
Теги: Рыбус Сборная Польши
Сегодня, 01:02
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