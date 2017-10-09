Мацей Рыбус: привет, Россия

Полузащитник сборной Польши Мацей Рыбус прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2018.Игрок "Локомотива" на своей странице в твиттере выложил фото из раздевалки команды."Привет, Россия", - написал игрок под фото.[media=https://twitter.com/maciej31rybus/status/917117042431614976/photo/1]