Ивелин Попов начнет переговоры о продлении контракта со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов обсудит в ближайшее время с клубом возможность продления контракта, сообщает gol.bg.Действующий контракт 29-летнего болгарина истекает в конце этого сезона. Попов намерен продолжить выступление за московский клуб.Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы турецкие клубы.