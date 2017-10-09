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Ивелин Попов начнет переговоры о продлении контракта со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов обсудит в ближайшее время с клубом возможность продления контракта, сообщает gol.bg.

Действующий контракт 29-летнего болгарина истекает в конце этого сезона. Попов намерен продолжить выступление за московский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы турецкие клубы.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 05:07
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