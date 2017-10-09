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База сборной Бразилии на ЧМ-2018 будет располагаться в Сочи

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 будет базироваться в Сочи, информирует Globo Esporte. Выбор был сделан Бразильской футбольной конфедерации совместно с главным тренером команды Тите.

Сообщается, что пятизвездочный отель был забронирован австрийцами, однако их команда не пробилась в финальный турнир.
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 06:21
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