База сборной Бразилии на ЧМ-2018 будет располагаться в Сочи

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 будет базироваться в Сочи, информирует Globo Esporte. Выбор был сделан Бразильской футбольной конфедерации совместно с главным тренером команды Тите.Сообщается, что пятизвездочный отель был забронирован австрийцами, однако их команда не пробилась в финальный турнир.