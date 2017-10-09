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Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев

Знаменитый российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что молодые российские футболисты могли бы расти в конкуренции с сильными легионерами.

– Вопрос – про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.

– Обойтись вообще без легионеров – невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав "Манчестер Юнайтед" – против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат – ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвалью, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира.

Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев, - передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев
Сегодня, 06:47
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