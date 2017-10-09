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Александр Кокорин: где мы не смогли забить, корейцы нам помогли

Форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин подвел итоги контрольного матча с командой Южной Кореи (4:2).

"Мы просто начали играть в свою игру и перестали паниковать. Меньше выбивали мяч, больше играли внизу. Появились быстрые атаки, забегания. Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли", - цитируют Кокорина "Известия".
Теги: Кокорин Сборная России
Сегодня, 06:53
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