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Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками

Экс-директор "Мордовии" Владимир Бибиков рассказал о финансовых сложностях в клубе во время пребывания Юрия Семина наставником команды.

- Что стало основной причиной возникновения долгов у "Мордовии"? Почему клуб неожиданно оказался в финансовой яме?

- Они возникли не в один день и причина здесь не одна. Во-первых, мы хотели иметь классную команду с подбором квалифицированных игроков. Это требует больших затрат. Помню, я серьезно воевал с Юрием Семиным. Мэтр российского футбола привык работать с состоявшимися футболистами, которые стоят немалых денег.

На комплектование команды "Мордовцемент" потратил колоссальные средства. С Палычем у нас нередко возникали разногласия, ведь финансовые возможности "Мордовии" весьма ограничены. А когда валютный курс резко подскочил, ситуация еще больше усложнилась, ведь суммы в контрактах были прописаны в долларах. Кризис серьезно ударил по клубу, но Юрий Павлович просил, чтобы в команде сохранялась финансовая дисциплина.

Поэтому с Семиным мы садились и обсуждали ситуацию. В результате он, используя свое влияние, напрямую обращался к Главе Республики. Владимир Дмитриевич относился к Палычу с большим уважением и проблемы решались. Мы закончили сезон, добившись при этом наилучшего результата в истории клуба, заняв восьмое место в Премьер-лиге.

Но чего нам это стоило - знают немногие! В следующий сезон мы вступили с новым главным тренером Андреем Гордеевым. Понятно, что у него нет такого авторитета, как у Палыча, поэтому отдельные вопросы оставались нерешенными. В результате ком долгов все больше нарастал.

Столица С
Теги: Мордовия Семин Бибиков
Сегодня, 07:16
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