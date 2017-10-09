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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками
Экс-директор "Мордовии" Владимир Бибиков рассказал о финансовых сложностях в клубе во время пребывания Юрия Семина наставником команды.
- Что стало основной причиной возникновения долгов у "Мордовии"? Почему клуб неожиданно оказался в финансовой яме?
- Они возникли не в один день и причина здесь не одна. Во-первых, мы хотели иметь классную команду с подбором квалифицированных игроков. Это требует больших затрат. Помню, я серьезно воевал с Юрием Семиным. Мэтр российского футбола привык работать с состоявшимися футболистами, которые стоят немалых денег.
На комплектование команды "Мордовцемент" потратил колоссальные средства. С Палычем у нас нередко возникали разногласия, ведь финансовые возможности "Мордовии" весьма ограничены. А когда валютный курс резко подскочил, ситуация еще больше усложнилась, ведь суммы в контрактах были прописаны в долларах. Кризис серьезно ударил по клубу, но Юрий Павлович просил, чтобы в команде сохранялась финансовая дисциплина.
Поэтому с Семиным мы садились и обсуждали ситуацию. В результате он, используя свое влияние, напрямую обращался к Главе Республики. Владимир Дмитриевич относился к Палычу с большим уважением и проблемы решались. Мы закончили сезон, добившись при этом наилучшего результата в истории клуба, заняв восьмое место в Премьер-лиге.
Но чего нам это стоило - знают немногие! В следующий сезон мы вступили с новым главным тренером Андреем Гордеевым. Понятно, что у него нет такого авторитета, как у Палыча, поэтому отдельные вопросы оставались нерешенными. В результате ком долгов все больше нарастал.
Столица С
- Что стало основной причиной возникновения долгов у "Мордовии"? Почему клуб неожиданно оказался в финансовой яме?
- Они возникли не в один день и причина здесь не одна. Во-первых, мы хотели иметь классную команду с подбором квалифицированных игроков. Это требует больших затрат. Помню, я серьезно воевал с Юрием Семиным. Мэтр российского футбола привык работать с состоявшимися футболистами, которые стоят немалых денег.
На комплектование команды "Мордовцемент" потратил колоссальные средства. С Палычем у нас нередко возникали разногласия, ведь финансовые возможности "Мордовии" весьма ограничены. А когда валютный курс резко подскочил, ситуация еще больше усложнилась, ведь суммы в контрактах были прописаны в долларах. Кризис серьезно ударил по клубу, но Юрий Павлович просил, чтобы в команде сохранялась финансовая дисциплина.
Поэтому с Семиным мы садились и обсуждали ситуацию. В результате он, используя свое влияние, напрямую обращался к Главе Республики. Владимир Дмитриевич относился к Палычу с большим уважением и проблемы решались. Мы закончили сезон, добившись при этом наилучшего результата в истории клуба, заняв восьмое место в Премьер-лиге.
Но чего нам это стоило - знают немногие! В следующий сезон мы вступили с новым главным тренером Андреем Гордеевым. Понятно, что у него нет такого авторитета, как у Палыча, поэтому отдельные вопросы оставались нерешенными. В результате ком долгов все больше нарастал.
Столица С
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