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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вадим Евсеев: "Спартак" уже не будет бороться за чемпионство, тут все понятно
Тренер "Амкара" Вадим Евсеев высказал мнение о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.
– Через тур "Амкар" приедет в гости к "Спартаку". По-вашему, ничья с "Ливерпулем" и победа над "Уралом" говорят, что команда выходит из кризиса?
– А она и не была в кризисе. Просто, видимо, имелись какие-то психологические проблемы. Потому что не может такого быть, чтобы из игры к игре после 75-й минуты команда пропускает необъяснимые мячи. Взять ту же встречу с "Тосно", когда у "Спартака" было преимущество в одного игрока и счет 2:0.
А матч с "Ливерпулем" – это другие скорости. Там уже "Спартак" подстраивался под соперника, а не наоборот, как в основном бывает в чемпионате России. С англичанами красно-белые играли нормально, но "Ливерпуль" все равно создавал моменты. Но "Спартаку" помогли вратари.
– То есть вы думаете, что проблемы пропущенных на последних минутах голов связаны с психологией, а не с "физикой"? Многие склонны кивать на работу тренера по физподготовке.
– Думаю, с психологией. Физическая готовность, мне кажется, тут вообще ни при чем. Год после первого титула, когда надо его защищать, всегда тяжелее. Знаю, проходил это и в "Спартаке", и в "Локомотиве". Все команды по-особому настраиваются на то, чтобы обыграть чемпиона. Это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" постоянно забивал на последних минутах, а теперь – пропускает.
– Вы можете себе представить, что "Спартак" еще и за чемпионство поборется?
– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться, - передает слова Евсеева "СЭ".
– Через тур "Амкар" приедет в гости к "Спартаку". По-вашему, ничья с "Ливерпулем" и победа над "Уралом" говорят, что команда выходит из кризиса?
– А она и не была в кризисе. Просто, видимо, имелись какие-то психологические проблемы. Потому что не может такого быть, чтобы из игры к игре после 75-й минуты команда пропускает необъяснимые мячи. Взять ту же встречу с "Тосно", когда у "Спартака" было преимущество в одного игрока и счет 2:0.
А матч с "Ливерпулем" – это другие скорости. Там уже "Спартак" подстраивался под соперника, а не наоборот, как в основном бывает в чемпионате России. С англичанами красно-белые играли нормально, но "Ливерпуль" все равно создавал моменты. Но "Спартаку" помогли вратари.
– То есть вы думаете, что проблемы пропущенных на последних минутах голов связаны с психологией, а не с "физикой"? Многие склонны кивать на работу тренера по физподготовке.
– Думаю, с психологией. Физическая готовность, мне кажется, тут вообще ни при чем. Год после первого титула, когда надо его защищать, всегда тяжелее. Знаю, проходил это и в "Спартаке", и в "Локомотиве". Все команды по-особому настраиваются на то, чтобы обыграть чемпиона. Это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" постоянно забивал на последних минутах, а теперь – пропускает.
– Вы можете себе представить, что "Спартак" еще и за чемпионство поборется?
– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться, - передает слова Евсеева "СЭ".
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