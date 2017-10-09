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Вадим Евсеев: "Спартак" уже не будет бороться за чемпионство, тут все понятно

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев высказал мнение о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.

– Через тур "Амкар" приедет в гости к "Спартаку". По-вашему, ничья с "Ливерпулем" и победа над "Уралом" говорят, что команда выходит из кризиса?

– А она и не была в кризисе. Просто, видимо, имелись какие-то психологические проблемы. Потому что не может такого быть, чтобы из игры к игре после 75-й минуты команда пропускает необъяснимые мячи. Взять ту же встречу с "Тосно", когда у "Спартака" было преимущество в одного игрока и счет 2:0.

А матч с "Ливерпулем" – это другие скорости. Там уже "Спартак" подстраивался под соперника, а не наоборот, как в основном бывает в чемпионате России. С англичанами красно-белые играли нормально, но "Ливерпуль" все равно создавал моменты. Но "Спартаку" помогли вратари.

– То есть вы думаете, что проблемы пропущенных на последних минутах голов связаны с психологией, а не с "физикой"? Многие склонны кивать на работу тренера по физподготовке.

– Думаю, с психологией. Физическая готовность, мне кажется, тут вообще ни при чем. Год после первого титула, когда надо его защищать, всегда тяжелее. Знаю, проходил это и в "Спартаке", и в "Локомотиве". Все команды по-особому настраиваются на то, чтобы обыграть чемпиона. Это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" постоянно забивал на последних минутах, а теперь – пропускает.

– Вы можете себе представить, что "Спартак" еще и за чемпионство поборется?

– За чемпионство – нет. Тут, думаю, все понятно. А вот на третье место, которое даст место в отборочном турнире Лиги чемпионов, еще вполне можно подняться, - передает слова Евсеева "СЭ".
Теги: Евсеев Спартак
Сегодня, 07:47
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4
(1)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 08:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Максим I
Цитата: Lord_Vik
Все верно. Сезон слили.
В этом году задача взять кубок и через него в ЛЕ

Я думаю, сольёте, как это сделали все ваши конкуренты. Скамейки не хватит в битве на три фронта. Наш грёбаный лимит, ему спасибо... Слава Мудько и остальным функционерам, не понимающим понятие конкуренции.

они его, на своих свинячих сайтах ,давно в карман себе положили! как ты можешь?
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 08:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Все верно. Сезон слили.
В этом году задача взять кубок и через него в ЛЕ

Я думаю, сольёте, как это сделали все ваши конкуренты. Скамейки не хватит в битве на три фронта. Наш грёбаный лимит, ему спасибо... Слава Мудько и остальным функционерам, не понимающим понятие конкуренции.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:24) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно. Сезон слили.
В этом году задача взять кубок и через него в ЛЕ
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 08:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
разумное интервью..всё верно.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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