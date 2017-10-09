Мацей Рыбусь: теперь будут много расспрашивать о России и "Локомотиве", уже началось

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:13
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру
06:47
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (1)
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (1)
Вчера, 23:40
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Вчера, 23:11
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Вчера, 22:32
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Вчера, 22:20
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Вчера, 22:10
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Вчера, 22:08
Египет вышел на ЧМ-2018
Египет вышел на ЧМ-2018
Вчера, 22:02
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (1)
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (1)
Вчера, 21:44
Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы
Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы
Вчера, 21:10
Словения и Шотландия сыграли вничью
Словения и Шотландия сыграли вничью
Вчера, 21:07
Польша вышла на ЧМ-2018
Польша вышла на ЧМ-2018
Вчера, 20:38
Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга (1)
Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга (1)
Вчера, 20:36
Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета (3)
Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета (3)
Вчера, 19:32
Александр Бубнов: кандидатура Хохлова неоднозначна (3)
Александр Бубнов: кандидатура Хохлова неоднозначна (3)
Вчера, 19:06
Юлиан Дракслер не сыграет с Азербайджаном
Юлиан Дракслер не сыграет с Азербайджаном
Вчера, 18:40
Сборная России прибыла в Казань
Сборная России прибыла в Казань
Мацей Рыбусь: теперь будут много расспрашивать о России и "Локомотиве", уже началось
Полузащитник "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбусь ответил на вопросы пресс-службы железнодорожников после выхода своей национальной команды на ЧМ-2018. Напомним, накануне Польша дома обыграла Черногорию со счетом 4:2.
– Не каждый футболист этого достигает. Не объяснить словами. Мы понимаем, что отдали все силы, что нам удалось порадовать всю страну. После матча все танцевали, падали на траву, пели в раздевалке… Сейчас продолжим, наверное. Это состояние абсолютного счастья.
– В матче с Черногорией вы вышли на замену при комфортном счете. Но пришлось понервничать…
– Да, при счете 2:0 в нашу пользу травму получил Лукаш Пищек, и я вышел на замену. Соперник становился мощнее. Мы отошли в оборону, стали действовать на контратаках. У черногорцев же стали проходить голевые моменты, и счет сравнялся. Но я скажу так – в этот день нация ждала праздника, и мы не имели права смазать концовку. Итоговый счет вы знаете.
– Как изменилась ваша жизнь после финального свистка?
– Теперь меня будут много расспрашивать о России, о "Локомотиве". Уже началось. "Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста…" Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной – наше общее с "Локомотивом" достижение.
– Много ли получили поздравлений?
– Поздравления еще не все прочел. Знаю, мне многие написали, но долго в телефоне я не сидел, сейчас надо наслаждаться общением с ребятами.
– Каким вы видите чемпионат мира?
– Нам с ребятами сложно фантазировать до тех пор, пока не прошла жеребьевка. Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей… Я хорошо знаю Россию, много ездил и с "Тереком", и с "Локо", но ЧМ – это совершенно новые условия. И – главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как чемпионат мира.
– Как ваше здоровье? В последнее время не все было гладко…
– Прибыл в расположение сборной, вскоре вернулся в общую группу. Меня больше ничто не беспокоит. Немножко отдохну – и поеду в Москву. Думаю, уже в среду начну готовиться к матчу с "Уфой". После решения задачи со сборной, а переживания были у всех, мне теперь будет проще сосредоточиться на делах "Локо". И этот период, включая чемпионат мира, будет для меня особенно важным в карьере.
– Не каждый футболист этого достигает. Не объяснить словами. Мы понимаем, что отдали все силы, что нам удалось порадовать всю страну. После матча все танцевали, падали на траву, пели в раздевалке… Сейчас продолжим, наверное. Это состояние абсолютного счастья.
– В матче с Черногорией вы вышли на замену при комфортном счете. Но пришлось понервничать…
– Да, при счете 2:0 в нашу пользу травму получил Лукаш Пищек, и я вышел на замену. Соперник становился мощнее. Мы отошли в оборону, стали действовать на контратаках. У черногорцев же стали проходить голевые моменты, и счет сравнялся. Но я скажу так – в этот день нация ждала праздника, и мы не имели права смазать концовку. Итоговый счет вы знаете.
– Как изменилась ваша жизнь после финального свистка?
– Теперь меня будут много расспрашивать о России, о "Локомотиве". Уже началось. "Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста…" Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной – наше общее с "Локомотивом" достижение.
– Много ли получили поздравлений?
– Поздравления еще не все прочел. Знаю, мне многие написали, но долго в телефоне я не сидел, сейчас надо наслаждаться общением с ребятами.
– Каким вы видите чемпионат мира?
– Нам с ребятами сложно фантазировать до тех пор, пока не прошла жеребьевка. Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей… Я хорошо знаю Россию, много ездил и с "Тереком", и с "Локо", но ЧМ – это совершенно новые условия. И – главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как чемпионат мира.
– Как ваше здоровье? В последнее время не все было гладко…
– Прибыл в расположение сборной, вскоре вернулся в общую группу. Меня больше ничто не беспокоит. Немножко отдохну – и поеду в Москву. Думаю, уже в среду начну готовиться к матчу с "Уфой". После решения задачи со сборной, а переживания были у всех, мне теперь будет проще сосредоточиться на делах "Локо". И этот период, включая чемпионат мира, будет для меня особенно важным в карьере.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.