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Мацей Рыбусь: теперь будут много расспрашивать о России и "Локомотиве", уже началось

Полузащитник "Локомотива" и сборной Польши Мацей Рыбусь ответил на вопросы пресс-службы железнодорожников после выхода своей национальной команды на ЧМ-2018. Напомним, накануне Польша дома обыграла Черногорию со счетом 4:2.

– Не каждый футболист этого достигает. Не объяснить словами. Мы понимаем, что отдали все силы, что нам удалось порадовать всю страну. После матча все танцевали, падали на траву, пели в раздевалке… Сейчас продолжим, наверное. Это состояние абсолютного счастья.

– В матче с Черногорией вы вышли на замену при комфортном счете. Но пришлось понервничать…

– Да, при счете 2:0 в нашу пользу травму получил Лукаш Пищек, и я вышел на замену. Соперник становился мощнее. Мы отошли в оборону, стали действовать на контратаках. У черногорцев же стали проходить голевые моменты, и счет сравнялся. Но я скажу так – в этот день нация ждала праздника, и мы не имели права смазать концовку. Итоговый счет вы знаете.

– Как изменилась ваша жизнь после финального свистка?

– Теперь меня будут много расспрашивать о России, о "Локомотиве". Уже началось. "Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста…" Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной – наше общее с "Локомотивом" достижение.

– Много ли получили поздравлений?

– Поздравления еще не все прочел. Знаю, мне многие написали, но долго в телефоне я не сидел, сейчас надо наслаждаться общением с ребятами.

– Каким вы видите чемпионат мира?

– Нам с ребятами сложно фантазировать до тех пор, пока не прошла жеребьевка. Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей… Я хорошо знаю Россию, много ездил и с "Тереком", и с "Локо", но ЧМ – это совершенно новые условия. И – главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как чемпионат мира.

– Как ваше здоровье? В последнее время не все было гладко…

– Прибыл в расположение сборной, вскоре вернулся в общую группу. Меня больше ничто не беспокоит. Немножко отдохну – и поеду в Москву. Думаю, уже в среду начну готовиться к матчу с "Уфой". После решения задачи со сборной, а переживания были у всех, мне теперь будет проще сосредоточиться на делах "Локо". И этот период, включая чемпионат мира, будет для меня особенно важным в карьере.
Теги: Рыбус Сборная Польши Локомотив
Сегодня, 08:24
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