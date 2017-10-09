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Главный тренер сборной Шотландии: мы отстаем от соперников в плане генетики

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан подвел итоги матча отборочного этапа чемпионата мира 2018 года с командой Словении (2:2).

"Я могу сказать только то, что мы отстаем от соперников в плане генетики. В прошедшем отборочном турнире чемпионата мира 2018 года сборная Шотландии была самой низкорослой после Испании. Это означает, что мы должны были подобрать такой состав, который мог бы противостоят рослым и сильным игрокам команды Словении.

Знали, что стандартные положения будут для нас проблемой. В итоге, словенцы забили оба гола с них. Мы не можем изменить генетику", - цитирует Страчана "Газета.Ru" со ссылкой на FourFourTwo.

Напомним, после ничьей со Словенией шотландцы не смогли занять второе место в группе и выйти в стыковые матчи.
Теги: Сборная Шотландии
Сегодня, 08:30
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№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 09:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Будь дело в генетике, Негры бы давно были чемпионами мира.
Регистрация: 16.08.2010
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