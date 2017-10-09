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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Газзаев: не у каждого региона есть свой Галицкий
Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о проблемах в регионах с детско-юношеским футболом.
"Если исключить Москву с Петербургом, Казань и, может, еще пару городов, проблемы у всех одинаковые. Я сейчас регулярно езжу по регионам, сам лично все вижу и слышу.
Детские тренеры просят повысить зарплаты, поскольку не могут свести концы с концами. Руководителям не хватает средств на проведение турниров, прежде всего детско-юношеских. Много жалоб по поводу отсутствия площадок, устаревшей инфраструктуры – денег на нее нет. А откуда им взяться, если РФС в год выделяет региональным федерациям по 500 000 рублей, а межрегиональным объединениям – по 700 000?
Повторяю – это на целый год! Что реально можно на такую мизерную сумму сделать? Какие турниры провести? Разве что просто не помереть с голоду…
Отношение центра к региональным футбольным организациям должно быть совсем другим. Нужно уделять очень серьезное внимание регионам, поднять там интерес к футболу и обеспечить совершенно иное финансирование.
Сейчас же регионалам приходится рассчитывать на помощь местных профильных министерств или каких-то меценатов. Но, увы, не у каждого региона есть свой Галицкий – меценат, который построил бы шикарную академию, спортивные школы, поля, стадион. А на РФС никакой надежды пока, к сожалению, нет", - цитирует Газзаева "СЭ".
"Если исключить Москву с Петербургом, Казань и, может, еще пару городов, проблемы у всех одинаковые. Я сейчас регулярно езжу по регионам, сам лично все вижу и слышу.
Детские тренеры просят повысить зарплаты, поскольку не могут свести концы с концами. Руководителям не хватает средств на проведение турниров, прежде всего детско-юношеских. Много жалоб по поводу отсутствия площадок, устаревшей инфраструктуры – денег на нее нет. А откуда им взяться, если РФС в год выделяет региональным федерациям по 500 000 рублей, а межрегиональным объединениям – по 700 000?
Повторяю – это на целый год! Что реально можно на такую мизерную сумму сделать? Какие турниры провести? Разве что просто не помереть с голоду…
Отношение центра к региональным футбольным организациям должно быть совсем другим. Нужно уделять очень серьезное внимание регионам, поднять там интерес к футболу и обеспечить совершенно иное финансирование.
Сейчас же регионалам приходится рассчитывать на помощь местных профильных министерств или каких-то меценатов. Но, увы, не у каждого региона есть свой Галицкий – меценат, который построил бы шикарную академию, спортивные школы, поля, стадион. А на РФС никакой надежды пока, к сожалению, нет", - цитирует Газзаева "СЭ".
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