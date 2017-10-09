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Валерий Газзаев: не у каждого региона есть свой Галицкий

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказал мнение о проблемах в регионах с детско-юношеским футболом.

"Если исключить Москву с Петербургом, Казань и, может, еще пару городов, проблемы у всех одинаковые. Я сейчас регулярно езжу по регионам, сам лично все вижу и слышу.

Детские тренеры просят повысить зарплаты, поскольку не могут свести концы с концами. Руководителям не хватает средств на проведение турниров, прежде всего детско-юношеских. Много жалоб по поводу отсутствия площадок, устаревшей инфраструктуры – денег на нее нет. А откуда им взяться, если РФС в год выделяет региональным федерациям по 500 000 рублей, а межрегиональным объединениям – по 700 000?

Повторяю – это на целый год! Что реально можно на такую мизерную сумму сделать? Какие турниры провести? Разве что просто не помереть с голоду…

Отношение центра к региональным футбольным организациям должно быть совсем другим. Нужно уделять очень серьезное внимание регионам, поднять там интерес к футболу и обеспечить совершенно иное финансирование.

Сейчас же регионалам приходится рассчитывать на помощь местных профильных министерств или каких-то меценатов. Но, увы, не у каждого региона есть свой Галицкий – меценат, который построил бы шикарную академию, спортивные школы, поля, стадион. А на РФС никакой надежды пока, к сожалению, нет", - цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я вааще не понимаю, как мизерная Голландия и такая же Бельгия имеет три состава игроков сборной, а наша огромная страна не может заполнить адекватно скамейку запасных. Да что скамейку: в основе играют те, кто в основу клуба не всегда попадает...
Клубы должны платить хорошо тренерам детей, подростков и молодёжи. А сейчас им платят папы за своё бесталанное чадо, чтобы он играл в основе, а действительно талантливые ребята сидят на скамейке. Я считаю, что тренерам, подготовивших игроков для клубов высших лиг, надо хотя бы 5-10% отчислять из контракта футболиста. Тогда их деньги от "папы на мерседесе" будут меньше волновать, и пацаны будут играть лучшие, а не те, у кого папа богаче.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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