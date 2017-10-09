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Йоахим Лев: не каждая команда способна на 10 побед в группе

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над командой Азербайджана (5:1) в матче квалификации ЧМ-2018.

"Поздравляю своих ребят. Десятая победа подряд в группе показывает, что они всегда держат концентрацию на высоком уровне. Не каждая команда способна на такое. Для нас не бывает разницы, кто соперник.

В первом тайме не смогли хорошо сыграть, действовали медленно и допускали технические ошибки. Мы часто отдавали мяч вратарю. От нас все ждут хорошего выступления, но молодым ребятам нужно время. После перерыва сумели показать то, что хотели. Сыграли так, что голы обязательно должны были случиться.

После первого гола защитники стали действовать медленнее, и в результате Азербайджан мог атаковать. А наши игроки тяжело передвигались, мы торопились забить. Во втором тайме эту проблему решить удалось. Когда игра в обороне получается, то и атакующая линия лучше принимает мяч», - цитирует Лева "Аzerisport".
Теги: Сборная Германии Лев
Сегодня, 08:59
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