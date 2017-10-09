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Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о скончавшемся на днях спортивном директоре "Зенита" Константине Сарсании.

"Есть такое понятие - футбольные люди. Они создавали очарование футбола. Их не так уж и много. Братья Старостины, Бесков, Аркадьев, Якушин, Маслов, Стрельцов, Иванов, Морозов, Садырин, Зонин, Симонян, Романцев, Лобановский. Они были очень требовательны к себе. Задавая высокую планку своему отношению к футболу и к жизни, они привлекали молодых людей. Так и я попал в футбол.

Помню, как олимпийский чемпион Алексей Александрович Парамонов, когда был тренером юношеской сборной СССР, пригласил меня в команду. Пообщавшись с ним, я понял, что футбол сродни искусству. Фергюсон, Моуринью и прочие двигают футбольную науку. Они и футболисты во многих странах - Испании, Италии, Бразилии или Аргентине – популярнее кинозвёзд. Это же не случайно.

Костя Сарсания как раз относится к числу футбольных людей. Он двигал футбол, привлекал к нему внимание. Для него это не была машина по зарабатыванию денег, он искренне любил игру. Футбол тем и привлекателен, что в нём есть такие люди. Они очаровывают. Костя не был выдающимся футболистом, зато стал классным футбольным менеджером", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Сарсания
Сегодня, 09:13
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