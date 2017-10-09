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Педро Роша: болельщики "Спартака" похожи на фанатов "Гремио"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил болельщиков красно-белых с поклонниками своего бывшего клуба "Гремио".

"Болельщики "Спартака" фанатичны, этим они похожи на фанатов "Гремио". Я слежу за игрой своей бывшей команды, всегда смотрю их матчи", - цитирует Рошу Torcedores.
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 09:49
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