Педро Роша: болельщики "Спартака" похожи на фанатов "Гремио"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил болельщиков красно-белых с поклонниками своего бывшего клуба "Гремио"."Болельщики "Спартака" фанатичны, этим они похожи на фанатов "Гремио". Я слежу за игрой своей бывшей команды, всегда смотрю их матчи", - цитирует Рошу Torcedores.