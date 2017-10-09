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Андреа Пирло после завершения карьеры может стать помощником Антонио Конте

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло прокомментировал информацию о возможности своей работы в "Челси" после завершения карьеры в декабре.

"В декабре вернусь в Италию, про свое будущее пока не знаю.

Буду помогать Конте в "Челси"? Да, ходят слухи, но у меня есть идеи на этот счет. Нужно время, чтобы принять решение", - цитирует Пирло Sky Sports.
Теги: Пирло
Сегодня, 09:59
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