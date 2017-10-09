Андреа Пирло после завершения карьеры может стать помощником Антонио Конте

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло прокомментировал информацию о возможности своей работы в "Челси" после завершения карьеры в декабре."В декабре вернусь в Италию, про свое будущее пока не знаю.Буду помогать Конте в "Челси"? Да, ходят слухи, но у меня есть идеи на этот счет. Нужно время, чтобы принять решение", - цитирует Пирло Sky Sports.