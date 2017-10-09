Андреа Пирло после завершения карьеры может стать помощником Антонио Конте

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:13
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру (2)
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру (2)
07:16
Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками (1)
Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками (1)
06:47
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (4)
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (4)
Вчера, 23:40
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Вчера, 23:11
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Вчера, 22:32
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Вчера, 22:20
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Вчера, 22:10
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Вчера, 22:08
Египет вышел на ЧМ-2018
Египет вышел на ЧМ-2018
Вчера, 22:02
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (2)
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (2)
Вчера, 21:44
Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы
Маруан Феллайни пропустит две недели из-за травмы
Вчера, 21:10
Словения и Шотландия сыграли вничью
Словения и Шотландия сыграли вничью
Вчера, 21:07
Польша вышла на ЧМ-2018
Польша вышла на ЧМ-2018
Вчера, 20:38
Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга (1)
Дик Адвокат: узнал про Костю после матча. Шок, я потерял друга (1)
Вчера, 20:36
Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета (2)
Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета (2)
Андреа Пирло после завершения карьеры может стать помощником Антонио Конте
Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло прокомментировал информацию о возможности своей работы в "Челси" после завершения карьеры в декабре.
"В декабре вернусь в Италию, про свое будущее пока не знаю.
Буду помогать Конте в "Челси"? Да, ходят слухи, но у меня есть идеи на этот счет. Нужно время, чтобы принять решение", - цитирует Пирло Sky Sports.
"В декабре вернусь в Италию, про свое будущее пока не знаю.
Буду помогать Конте в "Челси"? Да, ходят слухи, но у меня есть идеи на этот счет. Нужно время, чтобы принять решение", - цитирует Пирло Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.