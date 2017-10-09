Неймар, Дибала и Канте - в списке претендентов на "Золотой мяч"

Бразильцы Неймар ("ПСЖ") и Марсело, хорват Лука Модрич (оба - "Реал") аргентинец Пауло Дибала ("Ювентус) и француз Н'Голо Канте ("Челси") вошли в список из 30 претендентов на награду "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football.Список претендентов будет обновляться в течение всего понедельника, пока не будут объявлены все 30 фамилий.