ФНЛ признала Сергея Корниленко лучшим игроком сентября

ФНЛ признала нападающего "Крыльев Советов" Сергея Корниленко лучшим игроком сентября. В прошлом месяце белорусский форвард забил четыре гола.На втором месте - форвард "Зенита-2" Андрей Панюков, в сентябре он отличился шесть раз. На третьем – лучший бомбардир первенства лиги Андрей Козлов из "Енисея".В голосовании болельщиков лучшим стал вратарь "Енисея" Михаил Филиппов. За него проголосовало 34% болельщиков.