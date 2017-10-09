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ФНЛ признала Сергея Корниленко лучшим игроком сентября

ФНЛ признала нападающего "Крыльев Советов" Сергея Корниленко лучшим игроком сентября. В прошлом месяце белорусский форвард забил четыре гола.

На втором месте - форвард "Зенита-2" Андрей Панюков, в сентябре он отличился шесть раз. На третьем – лучший бомбардир первенства лиги Андрей Козлов из "Енисея".

В голосовании болельщиков лучшим стал вратарь "Енисея" Михаил Филиппов. За него проголосовало 34% болельщиков.

ФНЛ
Теги: Корниленко
Сегодня, 10:56
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