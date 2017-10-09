Роберто Карлос: Ходжсон мог испортить мою карьеру

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос вспомнил время, проведенное под руководством наставника Роя Ходжсона в "Интере" в сезоне-1995/96."Пребывание Ходжсона в "Интере" разрушило меня. Он использовал меня в полузащите, и это могло испортить мою карьеру в сборной Бразилии.Дело не в том, что у меня были не самые лучшие отношения с Ходжсоном. Просто Рой мало что знает о футболе. "Интер" проиграл в финале Кубка УЕФА-1996 "Шальке" и то поражение было полностью на совести Ходжсона", - сказал Роберто Карлос.