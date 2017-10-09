Роман Павлюченко: в Англии я провел лучшее время своей карьеры, жалею о том, что уехал

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко, выступающий за "Арарат", рассказал, что жалеет о том, что покинул чемпионат Англии."В Англии я провел лучшее время своей карьеры. Мне там все нравилось, это лучшая лига мира. Я всегда отвечаю, если у вас есть предложение оттуда, то нужно обязательно соглашаться. Там играют в лучший футбол.Единственное, о чем сожалею, это то, что я покинул Англию по собственному желанию. Мне не нужно было уезжать и возвращаться в Россию. Я бы мог остаться в "Тоттенхэме", - цитирует Павлюченко Mirror.