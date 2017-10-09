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Роман Павлюченко: в Англии я провел лучшее время своей карьеры, жалею о том, что уехал

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко, выступающий за "Арарат", рассказал, что жалеет о том, что покинул чемпионат Англии.

"В Англии я провел лучшее время своей карьеры. Мне там все нравилось, это лучшая лига мира. Я всегда отвечаю, если у вас есть предложение оттуда, то нужно обязательно соглашаться. Там играют в лучший футбол.

Единственное, о чем сожалею, это то, что я покинул Англию по собственному желанию. Мне не нужно было уезжать и возвращаться в Россию. Я бы мог остаться в "Тоттенхэме", - цитирует Павлюченко Mirror.
Теги: Павлюченко Тоттенхэм
Сегодня, 11:22
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:35) #
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Цитата: Riders1990
Жаль что попал у алкашу Реднапу,иначе был бы одним из лучших напов Британии

Наоборот - если б не Реднапп, то не было бы этого Павлюченко.

Как оказалось.

Он просто довел Романа до крайней степени экзальтации, чего с ним не случалось до и никогда не будет после. Я помню его хищное лицо - ни грамма жира, безумные глаза ввалившиеся в череп, и жажда мести - всем, за все. Как он тогда играл.......!

Да - я вот когда еще писал, что это было для него самое счастливое время в карьере. Вот и пожалте.

Цитата: АРА
а кто мешает играть здесь в лучший футбол? Там бороться надо за место,что бы не выпнули,а дома можно и в Арарате пешком ходить.


Не так. Знаете какое самое популярное прилагательное к слову "русский"??? Ленивый. "Ленивый русский" - устоявшаяся идиологема. Как истинный британец, Реднапп понял, что до Романа просто так не достучаться , и начал его просто унижать - перед командой, в прессе, и вообще. Роман обиделся и выжал из себя почти что все что было - и показывал просто действительно классный футбол, невероятный, при том что выходил почти что всегда на замену, и просто рвал. Ложил такие по углам.....

Не - с нами только так. Это у нас есть кнут и пряник - там только кнут

И кстати первый унижать (посмеиваясь) начал Хиддинг, чем может Реднаппу и подсказал
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 12:27) #
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а кто мешает играть здесь в лучший футбол? Там бороться надо за место,что бы не выпнули,а дома можно и в Арарате пешком ходить.
Регистрация: 28.11.2008
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жаль что попал у алкашу Реднапу,иначе был бы одним из лучших напов Британии


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:03) #
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Просто "гиганта" все время тянет в сон.

Но там,действительно - это был лучший Павлюченко из всех увиденных - монстр. Просто чудовище - сколько он там наколотил, имея по 15 мин в среднем за матч - уму непостижимо. Какой там, блеать, скучающий Аршавин - "спящий гигант" - вот настоящий тренд!!!

Вот был бы не дурак, то запустил бы бренд "спящий гигант", хотя б с подушек.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:59) #
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А все думали, что твоя семья - Спартак!
Вон оно как, оборотень краснодарский.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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