Министр спорта Польши: на ЧМ-2018 было бы здорово сразиться за главный трофей

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Антон Шунин: Сарсания настолько любил футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Антон Шунин: Сарсания настолько любил футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
12:47
Роман Павлюченко: уверен, люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, не захотят уезжать обратно (4)
Роман Павлюченко: уверен, люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, не захотят уезжать обратно (4)
12:39
Александр Тарханов: когда Лунев поиграет против топ-клубов, тогда и можно будет сравнивать его с Акинфеевым (2)
Александр Тарханов: когда Лунев поиграет против топ-клубов, тогда и можно будет сравнивать его с Акинфеевым (2)
09:13
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру (2)
Геннадий Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он искренне любил игру (2)
07:16
Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками (1)
Экс-директор "Мордовии": я серьезно воевал с Семиным, он привык работать с дорогими игроками (1)
06:47
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (5)
Валерий Газзаев: обойтись без легионеров невозможно - на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев (5)
Вчера, 23:40
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Сборная Германии выиграла все матчи в отборе ЧМ-2018
Вчера, 23:11
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу (2)
Вчера, 22:32
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Андрей Пятов: все в ногах игроков сборной Украины (2)
Вчера, 22:20
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Вчера, 22:10
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Квинси Промес: чувствую себя лучше с каждым днем (5)
Вчера, 22:08
Египет вышел на ЧМ-2018
Египет вышел на ЧМ-2018
Вчера, 22:02
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (1)
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя (1)
Министр спорта Польши: на ЧМ-2018 было бы здорово сразиться за главный трофей
Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька рассказал о целях национальной команды на ЧМ-2018.
"Было бы здорово на чемпионате мира в России в будущем году сразиться за главный трофей. Настоящий профессионал, спортсмен, сталкивающийся со сложной задачей международного уровня, должен ставить себе самые высокие цели.
Я рад, что у нас, наконец, есть команда, которая может смело говорить о том, что едет за победой. Сейчас Польша в состоянии победить любую команду», - сказал Банька, слова которого передает ТАСС.
"Было бы здорово на чемпионате мира в России в будущем году сразиться за главный трофей. Настоящий профессионал, спортсмен, сталкивающийся со сложной задачей международного уровня, должен ставить себе самые высокие цели.
Я рад, что у нас, наконец, есть команда, которая может смело говорить о том, что едет за победой. Сейчас Польша в состоянии победить любую команду», - сказал Банька, слова которого передает ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.