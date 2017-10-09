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Министр спорта Польши: на ЧМ-2018 было бы здорово сразиться за главный трофей

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька рассказал о целях национальной команды на ЧМ-2018.

"Было бы здорово на чемпионате мира в России в будущем году сразиться за главный трофей. Настоящий профессионал, спортсмен, сталкивающийся со сложной задачей международного уровня, должен ставить себе самые высокие цели.

Я рад, что у нас, наконец, есть команда, которая может смело говорить о том, что едет за победой. Сейчас Польша в состоянии победить любую команду», - сказал Банька, слова которого передает ТАСС.
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 11:42
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