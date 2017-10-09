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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Экс-директор по работе с болельщиками "Локомотива" получил запрет на посещение ЧМ-2018
Бывший директор по работе с болельщиками московского "Локомотива" Алексей Ерунов, осужденный во Франции по делу о беспорядках фанатов в Марселе на Евро-2016, получил запрет на посещение матчей ЧМ-2018 в России, сообщает Mash.
В распоряжении источника оказался список лиц, которым запрещен доступ к играм мирового первенства, в котором значатся 109 фамилий, в том числе одна женщина.
Ерунов, Сергей Горбачев и Николай Морозов решением французского суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия - Россия на Евро-2016. Позднее наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено, и они вернулись на родину в январе. Морозов после рассмотрения его дела об условно-досрочном освобождении вернулся в Россию в конце декабря.
Как отмечается, из всех фигурантов дела только Ерунов получил запрет на посещение матчей чемпионата мира, фамилии Горбачева и Морозова в списке не значатся. Не попал в список и Александр Шпрыгин, который долгое время был главой Всероссийского объединения болельщиков, в итоге исключенного из состава РФС. Шпрыгин был выдворен из Франции во время чемпионата Европы, а также лишен паспорта болельщика перед матчами Кубка конфедераций-2017.
Р-Спорт
В распоряжении источника оказался список лиц, которым запрещен доступ к играм мирового первенства, в котором значатся 109 фамилий, в том числе одна женщина.
Ерунов, Сергей Горбачев и Николай Морозов решением французского суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия - Россия на Евро-2016. Позднее наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено, и они вернулись на родину в январе. Морозов после рассмотрения его дела об условно-досрочном освобождении вернулся в Россию в конце декабря.
Как отмечается, из всех фигурантов дела только Ерунов получил запрет на посещение матчей чемпионата мира, фамилии Горбачева и Морозова в списке не значатся. Не попал в список и Александр Шпрыгин, который долгое время был главой Всероссийского объединения болельщиков, в итоге исключенного из состава РФС. Шпрыгин был выдворен из Франции во время чемпионата Европы, а также лишен паспорта болельщика перед матчами Кубка конфедераций-2017.
Р-Спорт
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