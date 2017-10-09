Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матчи премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Константине Сарсании

Матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре "Зенита" Константине Сарсании, передает "Р-Спорт".

Напомним, игры 13-го тура РФПЛ пройдут с 13 по 16 октября.
Теги: Сарсания
Сегодня, 12:26
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Может это и правильно.
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.