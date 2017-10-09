Роман Павлюченко: уверен, люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, не захотят уезжать обратно

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в 2018 году."Абсолютно уверен, что фанатам понравится в России, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Все болельщики получат удовольствие. Существует неправильное представление в Россию кто-то из болельщиков может пострадать. Я уверен, что все будет в порядке.Думаю, люди, которые приедут в Россию на чемпионат мира, не захотят уезжать обратно", - цитирует Павлюченко Mirror.