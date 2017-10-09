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Роман Павлюченко: уверен, люди, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, не захотят уезжать обратно

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в 2018 году.

"Абсолютно уверен, что фанатам понравится в России, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Все болельщики получат удовольствие. Существует неправильное представление в Россию кто-то из болельщиков может пострадать. Я уверен, что все будет в порядке.

Думаю, люди, которые приедут в Россию на чемпионат мира, не захотят уезжать обратно", - цитирует Павлюченко Mirror.
Теги: Павлюченко
Сегодня, 12:47
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4
(1)
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Сибирь большая. Да и ДВ довольно пуст.

Не выживут они там.Это им не по силам.
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: dimon_1973
А куда их девать то?

Сибирь большая. Да и ДВ довольно пуст.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А куда их девать то?
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (2)

Особенно когда мы документы отберем.

Не - если будут вести себя как тот мyдила на Арбате - могут и не уехать , правда. Вообще
Регистрация: 3.03.2007
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