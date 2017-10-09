Андрей Кобелев: у нас еще есть проблема легионеров

Экс-тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассуждает о проблемах детско-юношеского футбола.– Нельзя применительно ко всем сказать, почему так происходит. Но, как мне кажется, сейчас весь детско-юношеский футбол построен не на воспитании, не на взращивании футболиста, а на добывании не важно какого, но результата. Со всех тренеров требуют только побед, клубы между собой соревнуются. С одной стороны, это правильно. Но зачастую именно результат ставят во главу угла. Об остальном думают недостаточно. Хотя до 10-12 лет детей необходимо обучать простым навыкам игры в футбол, а не требовать от них только лишь завоеванных очков. Надо очень аккуратно подходить к воспитанию молодежи. Особенно сейчас, когда у нас не так много талантов. Надо за каждым юношей следить, и давать ему шанс, чтобы он вырос. Сейчас так получается, что ребята, которые приходят в основную команду из молодежной, не могут там закрепиться из-за нехватки навыков. И они теряются.– При Советском Союзе, когда школы работали очень хорошо, профессия детского тренера была очень престижной. Платили достаточно солидную зарплату. Надо выстраивать систему, при которой клубы должны платить приличную зарплату этим специалистам. Ведь они отвечают за очень важный участок работы. Эту специальность надо сделать востребованной, уважаемой.– Правильно вы говорите. Сейчас всем нужен только сиюминутный результат. В такой ситуации гораздо легче приобрести какого-нибудь недорогого игрока за границей, чем ждать, пока свой молодой окрепнет. Это в корне неправильно, это пагубно для всего нашего футбола. Здесь надо каждому тренеру и руководителю клуба понять: единственный путь развития, и для российского футбола в том числе, – ставка на своих воспитанников. Понятно, что на это надо время. Необходима скрупулезная работа со школой, поиск талантов, упор на наших русских футболистов. Да, первое, что произойдет в данной ситуации – это отсутствие результата, которого хотелось бы сейчас. Но это временно. Вы подождете год-полтора, а затем у вас будут сильные ребята. Наши, российские. И они потом будут играть за сборную.