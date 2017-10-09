Суарес, Рамос и Коутиньо - во второй пятерке претендентов на "Золотой мяч"

France Football продолжает оглашать список из 30 номинантов на награду "Золотой мяч-2017".Во вторую пятерку номинантов на награду вошли: Луис Суарес ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Дрис Мертенс ("Наполи").Ранее были названы первые пять футболистов, среди которых были: Неймар ("ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Лука Модрич ("Реал"), Н’Голо Канте ("Челси") и Марсело ("Реал").