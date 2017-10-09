Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В руководстве телеканала "Матч ТВ" появятся люди из Comedy Club Production

Несколько руководящих должностей на телеканале "Матч ТВ" займут специалисты, связанные с Comedy Club Production, информирует "БИЗНЕС Online".

Сообщается, что должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее был заместителем гендиректора телеканала ТНТ и главы Comedy Club Production Артура Джанибекяна. Ранее эту должность на "Матч ТВ" занимал Дмитрий Гранов.

Продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сохранит свою должность. Напомним, канал ТНТ как и "Матч ТВ" входит в холдинг "Газпром-Медиа".
Теги: Матч-ТВ
Сегодня, 13:23
Напечатать
8
(7)
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а из дома-2 возьмут кого-нидь?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Класс! Зовите уж до кучи Малахова и Розу Сябитову.
Регистрация: 23.11.2009
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (5)

Клоунада продолжается...
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:37) #
  • -8
  •  (8)

safonas,
Путин тоже армянин? ?Всем проблема других,не армян!?
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:36) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
На наш спорт без смеха смотреть нельзя! Эдуарда Сурового в комментаторы!


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: safonas (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (2)

армяне все под себя подгребают


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 13:24) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там и до этого клоунов хватало laughing


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (2)

Больше ада, больше ар!!!
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.