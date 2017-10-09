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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В руководстве телеканала "Матч ТВ" появятся люди из Comedy Club Production
Несколько руководящих должностей на телеканале "Матч ТВ" займут специалисты, связанные с Comedy Club Production, информирует "БИЗНЕС Online".
Сообщается, что должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее был заместителем гендиректора телеканала ТНТ и главы Comedy Club Production Артура Джанибекяна. Ранее эту должность на "Матч ТВ" занимал Дмитрий Гранов.
Продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сохранит свою должность. Напомним, канал ТНТ как и "Матч ТВ" входит в холдинг "Газпром-Медиа".
Сообщается, что должность генерального директора канала займет Владимир Чопов, который ранее был заместителем гендиректора телеканала ТНТ и главы Comedy Club Production Артура Джанибекяна. Ранее эту должность на "Матч ТВ" занимал Дмитрий Гранов.
Продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сохранит свою должность. Напомним, канал ТНТ как и "Матч ТВ" входит в холдинг "Газпром-Медиа".
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