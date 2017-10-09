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ЦСКА обыграл "Уфу", Витиньо забил победный гол

ЦСКА обыграл "Уфу" в контрольном матче, передает "Р-Спорт".

Встреча состоялась в Москве на стадионе "Октябрь" и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный мяч с пенальти на 26-й минуте забил Витиньо, которому сегодня исполнилось 24 года.

Команды провели встречу в укороченном формате, сыграв два тайма по 35 минут.
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 13:38
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(2)
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
вот и перебили пенальти joy

Цитата: serega_user
Нынешний состав стремительно приближается к уровню Уфы. Увы, мы не можем пачками покупать аргентинцев, чтоб усилить состав.

не прибедняйтесь,есть у Гинера деньжонки в кубышке,вату вам просто катают по ушам)

У нас по крайней никто не обещал трансферов, в отличие от Федуна. Так что еще вопрос кому тут по ушам ездят?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вот и перебили пенальти joy

Цитата: serega_user
Нынешний состав стремительно приближается к уровню Уфы. Увы, мы не можем пачками покупать аргентинцев, чтоб усилить состав.

не прибедняйтесь,есть у Гинера деньжонки в кубышке,вату вам просто катают по ушам)
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Yurgen
Даже в товарищеском матче ЦСКА побеждает с помощью пенальти...

Нынешний состав стремительно приближается к уровню Уфы. Увы, мы не можем пачками покупать аргентинцев, чтоб усилить состав.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Yurgen (Сегодня, 13:52) #
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  •  (3)

Даже в товарищеском матче ЦСКА побеждает с помощью пенальти...


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Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
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