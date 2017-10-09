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СМИ: дешевые билеты на игру Россия - Иран будут раздавать бюджетникам

Стало известно о том, как реализуются билеты на предстоящий матч сборных России и Ирана, который пройдет завтра на "Казань Арене".

В свободную продажу пущены билеты на центральные трибуны стоимостью от 900 до 1200 рублей. Билеты на боковые трибуны и угловые сектора стоят 300 рублей, но их будут раздавать бюджетникам, передает "СЭ".
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:41
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№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:49) #
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Иран нас дрюкнет - у них нет супер-звезд из западных чемпионатов, которые должны себя беречь, а дать по носу Пу - за радость каждому Аятолле.
Регистрация: 3.03.2007
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