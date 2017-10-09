"Зенит" во вторник вылетит на церемонию прощания с Константином Сарсанией

Команда и руководство "Зенита" вылетят в Москву во вторник, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с Константином Сарсанией, заявил представитель пресс-службы "сине-бело-голубых"."Команда и руководство футбольного клуба "Зенит" вылетят на прощание с Константином Сергеевичем Сарсанией во вторник", - сказал представитель пресс-службы клуба.Церемония прощания с Сарсанией пройдет во вторник в Москве. Гражданская панихида начнется в 11:00 мск в морге ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, после чего около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на Донской улице. Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки".