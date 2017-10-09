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Питер Крауч попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став футболистом, который забил больше всего мячей головой в матчах АПЛ, передает brfootball.

36-летний нападающий провел 436 матчей в английском чемпионате, он забил 105 голов, из которых 36 головой.

Крауч выступал за "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и другие клубы. Ближайшим его преследователем является нападающий "Арсенала" Оливье Жиру (28 мячей).
Сегодня, 13:58
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