Питер Крауч попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став футболистом, который забил больше всего мячей головой в матчах АПЛ, передает brfootball.36-летний нападающий провел 436 матчей в английском чемпионате, он забил 105 голов, из которых 36 головой.Крауч выступал за "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и другие клубы. Ближайшим его преследователем является нападающий "Арсенала" Оливье Жиру (28 мячей).