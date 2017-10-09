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Сергей Семак: поле ужасное, было сложно играть

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч с ЦСКА (0:1).

"Сделать таймы по 35 минут было пожеланием Виктора Михайловича Гончаренко. Мы согласились, так как договаривались давно о матче. Сегодня было сложно играть на таком тяжёлом поле. Мучились и молодёжные сборные, и мы сегодня. Поле ужасное. Салатич играл только одну игру в Кубке, а потом получил повреждение. Сейчас восстанавливается, говорить о сроках возвращения пока рано.

Впереди ещё много матчей. Конечно, "Зенит" стартовал очень здорово, имеет преимущество и заслуженно находится вверху турнирной таблице. Но предстоит ещё много матчей и всё может случится. По составу и по игре "Зенит" смотрится очень солидно. Сложно сказать, составит ли ему конкуренцию ЦСКА. Посмотрим, как сложится.

Но в России есть три-четыре команды, которые могут навязать конкуренцию. "Локомотив" набрал хороший ход и идёт за лидером. Встреча будет сложной - других не бывает. Но наше дело - играть и доставать очки. Нам они тоже необходимы", - цитирует Семака "Чемпионат".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 14:17
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