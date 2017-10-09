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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Силкин: хочется, чтобы сборная становилась монолитнее от игры к игре
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин заявил, что хотел бы видеть сборную России более монолитной в товарищеском матче с командой Ирана, чем в игре с южнокорейцами.
"Конечно, хочется, чтобы от игры к игре ошибок было меньше, чтобы команда прибавляла, чтобы становилась от игры к игре монолитнее, чтобы болельщики и специалисты с хорошей перспективой ждали домашнего чемпионата мира. Сейчас новые футболисты вливаются в состав, и сложно ждать, что не будет ошибок. Ошибки есть, во всех линиях, во всех фазах, тренерский штаб будет их исправлять.
Мне нравится, когда команды играют в атакующий футбол. Мне лично, это мое мнение, хотелось бы видеть впереди трех нападающих - Кокорина, Смолова, Дзюбу", - цитирует Силкина "Р-Спорт".
"Конечно, хочется, чтобы от игры к игре ошибок было меньше, чтобы команда прибавляла, чтобы становилась от игры к игре монолитнее, чтобы болельщики и специалисты с хорошей перспективой ждали домашнего чемпионата мира. Сейчас новые футболисты вливаются в состав, и сложно ждать, что не будет ошибок. Ошибки есть, во всех линиях, во всех фазах, тренерский штаб будет их исправлять.
Мне нравится, когда команды играют в атакующий футбол. Мне лично, это мое мнение, хотелось бы видеть впереди трех нападающих - Кокорина, Смолова, Дзюбу", - цитирует Силкина "Р-Спорт".
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