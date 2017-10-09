Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Василий Березуцкий не сможет сыграть с "Краснодаром", с "Базелем" - под вопросом

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о здоровье защитника команды Василия Березуцкого в преддверии матча с "Краснодаром" в рамках 13-го тура чемпионата России.

"Василий Березуцкий точно пропустит матч с "Краснодаром". Что касается встречи с "Базелем" – о возможности участия будем смотреть непосредственно перед игрой", – цитирует доктора "СЭ".
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Сегодня, 14:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.