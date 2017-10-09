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На матче Россия - Иран ожидается до 25 тысяч болельщиков

На товарищеский матч между сборными России и Ирана в Казани реализовано 23 тысячи билетов, сообщил пресс-атташе РФС Игорь Владимиров.

"Мы ожидаем до 25 тысяч болельщиков. Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного – это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион.

Какой-то конкретной квоты нет. Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200", - приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:19
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