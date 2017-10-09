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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Глушаков тренировался в общей группе "Спартака" с небольшими ограничениями
"Спартак" продолжает подготовку к гостевой игре с "Ахматом", которая состоится в Грозном 13 октября.
На понедельник у красно-белых была запланирована утренняя тренировка. Массимо Каррера разделил команду на две группы. В 10:00 на поле подмосковной базы в Тарасовке вышли защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. А спустя час к занятию на газоне приступили полузащитники и нападающие Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луис Адриано и Педро Роша.
Следует отметить, что полузащитник Денис Глушаков также участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Вратари Александр Селихов и Александр Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми.
Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он вернулся в расположение "Спартака" из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.
ФК "Спартак" Москва
На понедельник у красно-белых была запланирована утренняя тренировка. Массимо Каррера разделил команду на две группы. В 10:00 на поле подмосковной базы в Тарасовке вышли защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. А спустя час к занятию на газоне приступили полузащитники и нападающие Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луис Адриано и Педро Роша.
Следует отметить, что полузащитник Денис Глушаков также участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Вратари Александр Селихов и Александр Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми.
Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он вернулся в расположение "Спартака" из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.
ФК "Спартак" Москва
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