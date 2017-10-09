Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков тренировался в общей группе "Спартака" с небольшими ограничениями

"Спартак" продолжает подготовку к гостевой игре с "Ахматом", которая состоится в Грозном 13 октября.

На понедельник у красно-белых была запланирована утренняя тренировка. Массимо Каррера разделил команду на две группы. В 10:00 на поле подмосковной базы в Тарасовке вышли защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович и Константин Щербаков. А спустя час к занятию на газоне приступили полузащитники и нападающие Фернандо, Артём Самсонов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Луис Адриано и Педро Роша.

Следует отметить, что полузащитник Денис Глушаков также участвовал в тренировке, но с небольшими ограничениями. Вратари Александр Селихов и Александр Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми.

Полузащитники Роман Зобнин, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся. Что касается полузащитника Джано Ананидзе, то он вернулся в расположение "Спартака" из сборной Грузии и продолжает курс восстановления.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 15:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ww Белгород (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Половина клуба-в лазарете?!


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.