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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Левандовски, Де Хеа и Де Брейне - среди претендентов на "Золотой мяч"
France Football объявил третью пятерку номинантов на получение премии "Золотой мяч".
Среди претендентов оказались форвард "Баварии" Роберт Левандовски, вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и нападющий "Ромы" Эдин Джеко.
Имена предыдущей пятерки номинантов можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Среди претендентов оказались форвард "Баварии" Роберт Левандовски, вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и нападющий "Ромы" Эдин Джеко.
Имена предыдущей пятерки номинантов можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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