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Василий Уткин - о смене руководства "Матч ТВ": мой телефон не изменился

Комментатор Василий Уткин коротко прокомментировал смену руководства на телеканале "Матч ТВ". Ранее сообщалось, что на канал приходит функционер из Comedy Club Production.

"Мой телефон не изменился", – написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Матч-ТВ
Сегодня, 16:04
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№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:30) #
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Коротко послал , очень верно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Верните Васю!
и сто грам перед каждым таймом, в ином случае это уныние, под названием РФПЛ, в большинстве случаев смотреть тяжело ))
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20) #
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жирный намек, от легенды


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
писать нечего ...читать тоже!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Вася.ты уже пройденный этап. Свой телефон предлагай в Дом-2
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (4)

Вам позвонят из Comedy Women.
Регистрация: 26.08.2010
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