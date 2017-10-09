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Федор Смолов: все ребята стали замечать улучшение отношения к сборной

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии товарищеского матча против Ирана отметил улучшение отношения к игрокам национальной команды со стороны болельщиков.

"Мы будем отталкиваться от своей игры. Играем дома – все должно сложиться хорошо. В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе.

Но ситуация правда улучшается. Это заметно. После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать", - цитирует Смолов "СЭ".
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 16:09
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Играйте,и будет к вам хорошее отношение
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это благодаря двум левейшим автоголам корейцев. Очень не кстати они произошли, это фарт чистой воды. И его еще надо будет вернуть.Это происходит ВСЕГДА, можете поверить болельщикам Спартака.

По матчу. Если бы сыграли 2-2, что было явно по игре, были бы большие вопросы.
Регистрация: 22.09.2007
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