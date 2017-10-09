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Станислав Черчесов: сборная Ирана классом выше корейцев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Ираном. Встреча состоится 10 октября.

"Иран - такой же быстрый соперник, как корейцы. Системность игры у Ирана такая же. Если они ничего другого не придумают, то мы знаем, что они хотят.

В своей азиатской зоне они не проигрывают пару лет. Мы знаем, что они классом выше корейцев и отличаются от них", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:18
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№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Черчесов.когда ты уже определишься с костяком сборной? Как уже надоели эти шараханья с составом. Уже больше года руководишь командой.а игру до сих пор не поставил.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
К чему все эти сравнения? Таких соперников мы просто обязаны обыгрывать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:23) #
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Стас похоже уроки у Мауриньо брал.
Тот тоже перед матчами с лузерами рассказывает какие они крутые


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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