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Станислав Черчесов: загляните в рейтинг ФИФА. Иран стоит выше нас

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности команды к товарищескому матчу против Ирана.

"Я решил отказаться от чистых опорников?! Не знаю, откуда вы это взяли, но за идею спасибо. Мы всегда ждем медицинских заключений – кто готов, а кто нет. Полоз два дня тренировался. По остальным скажут врачи. И будем смотреть, кто нам понадобится в игре. Слово ротация не люблю. Как будто чужой игрок в команду попадает.

Иран? Загляните в рейтинг ФИФА. Команда Ирана стоит выше нас. Вы часто туда, в этот рейтинг, заглядываете и даете нам месседжи", - цитирует Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:33
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