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Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Форвард "Сток Сити" Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах премьер-лиги, сообщает brfootball.

На его счету за разные команды премьер-лиги 436 матчей, в которых он забил 105 голов, из которых 36 – головой.
Сегодня, 16:51
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Крауч шылыжина ,ему забивать то башкой легче чем ногами,а вот покойный Виталик Старухин из донецкого Шахтера,вот это действительно уникум - при росте 183 вбивал башкой большинство голов,не помню в каком году он даже стал лучшим бомбардиром СССР ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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