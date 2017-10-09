Домагой Вида: Украина – мой второй дом, но сделаю все, чтобы Хорватия добилась победы

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от последнего матча группового квалификационного турнира ЧМ-2018 с Украиной.— Да, конечно. Двух дней недостаточно для того, чтобы изменить стратегию игры. Тем не менее, мы собираемся во всем слушаться нового главного тренера и исправить ошибки, которые мы допускали в последних матчах.— Украинская сборная — команда профессионалов, которая прогрессирует с каждым матчем. Но мы работаем над своими ошибками, постараемся забыть неприятный опыт и надеемся, что результат завтрашнего матча нас устроит.— Украина для меня — второй дом. Но я с гордостью ношу футболку национальной сборной Хорватии, так что завтра забуду все эмоции, и сделаю всё для того, чтобы сборная Хорватии добилась победы.— Да, мне будет немного непривычно без поддержки "Олимпийского". Но сборная Хорватии привыкла выступать на переполненных стадионах. Так что, думаю, трибуны станут только дополнительной мотивацией для нас.