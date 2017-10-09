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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Домагой Вида: Украина – мой второй дом, но сделаю все, чтобы Хорватия добилась победы
Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от последнего матча группового квалификационного турнира ЧМ-2018 с Украиной.
— Согласны ли вы с тем, что после смены тренера вся ответственность за результат в завтрашнем матче лежит на футболистах сборной Хорватии?
— Да, конечно. Двух дней недостаточно для того, чтобы изменить стратегию игры. Тем не менее, мы собираемся во всем слушаться нового главного тренера и исправить ошибки, которые мы допускали в последних матчах.
— Что вы думаете о нынешней сборной Украины?
— Украинская сборная — команда профессионалов, которая прогрессирует с каждым матчем. Но мы работаем над своими ошибками, постараемся забыть неприятный опыт и надеемся, что результат завтрашнего матча нас устроит.
— Наверняка вы настроены завтра на победу. Но что будете чувствовать, если на этом стадионе огорчите болельщиков, многие из которых болеют за вас, когда вы тут играете в составе киевского "Динамо"?
— Украина для меня — второй дом. Но я с гордостью ношу футболку национальной сборной Хорватии, так что завтра забуду все эмоции, и сделаю всё для того, чтобы сборная Хорватии добилась победы.
— Завтра НСК "Олимпийский" будет болеть против вас. Как думаете, что вы ощутите? И насколько грозным оружием будет для сборной Украины поддержка трибун?
— Да, мне будет немного непривычно без поддержки "Олимпийского". Но сборная Хорватии привыкла выступать на переполненных стадионах. Так что, думаю, трибуны станут только дополнительной мотивацией для нас.
dynamo.kiev.ua
— Согласны ли вы с тем, что после смены тренера вся ответственность за результат в завтрашнем матче лежит на футболистах сборной Хорватии?
— Да, конечно. Двух дней недостаточно для того, чтобы изменить стратегию игры. Тем не менее, мы собираемся во всем слушаться нового главного тренера и исправить ошибки, которые мы допускали в последних матчах.
— Что вы думаете о нынешней сборной Украины?
— Украинская сборная — команда профессионалов, которая прогрессирует с каждым матчем. Но мы работаем над своими ошибками, постараемся забыть неприятный опыт и надеемся, что результат завтрашнего матча нас устроит.
— Наверняка вы настроены завтра на победу. Но что будете чувствовать, если на этом стадионе огорчите болельщиков, многие из которых болеют за вас, когда вы тут играете в составе киевского "Динамо"?
— Украина для меня — второй дом. Но я с гордостью ношу футболку национальной сборной Хорватии, так что завтра забуду все эмоции, и сделаю всё для того, чтобы сборная Хорватии добилась победы.
— Завтра НСК "Олимпийский" будет болеть против вас. Как думаете, что вы ощутите? И насколько грозным оружием будет для сборной Украины поддержка трибун?
— Да, мне будет немного непривычно без поддержки "Олимпийского". Но сборная Хорватии привыкла выступать на переполненных стадионах. Так что, думаю, трибуны станут только дополнительной мотивацией для нас.
dynamo.kiev.ua
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