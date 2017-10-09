РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

Болельщик @TeamRussia из Казани Дима Корчагин стал сотрудником Департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду! pic.twitter.com/bYIONlPdzF — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2017

Болельщик сборной России из Казани Дмитрий Корчагин, страдающий ДЦП, будет работать в национальной команде."Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду", — говорится в сообщении.