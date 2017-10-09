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РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

Болельщик сборной России из Казани Дмитрий Корчагин, страдающий ДЦП, будет работать в национальной команде.

"Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду", — говорится в сообщении.

Теги: Сборная России
Сегодня, 17:10
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(0)
№2 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (0)
online

можно вместо черчесова,всё равно хуже не будет
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 17:39) #
  • +4
  •  (6)

Я уже думал нормального защитника в сборную нашли....
Регистрация: 26.03.2015
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