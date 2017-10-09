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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России
Болельщик сборной России из Казани Дмитрий Корчагин, страдающий ДЦП, будет работать в национальной команде.
"Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду", — говорится в сообщении.
"Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду", — говорится в сообщении.
Болельщик @TeamRussia из Казани Дима Корчагин стал сотрудником Департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду! pic.twitter.com/bYIONlPdzF— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2017
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