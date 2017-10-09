Адам Навалка: поедем на чемпионат мира с оптимизмом

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал выход национальной команды команды на чемпионат мира."Поедем на чемпионат мира с оптимизмом. Я уверен в своей команде. Учитывая, как мы играем в обороне, мы можем обыграть любого соперника", - цитирует Навалку официальный сайт PZPN.