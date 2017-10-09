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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Адам Навалка: поедем на чемпионат мира с оптимизмом
Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал выход национальной команды команды на чемпионат мира.
"Поедем на чемпионат мира с оптимизмом. Я уверен в своей команде. Учитывая, как мы играем в обороне, мы можем обыграть любого соперника", - цитирует Навалку официальный сайт PZPN.
"Поедем на чемпионат мира с оптимизмом. Я уверен в своей команде. Учитывая, как мы играем в обороне, мы можем обыграть любого соперника", - цитирует Навалку официальный сайт PZPN.
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